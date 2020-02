Réforme des retraites : les avocats toujours mobilisés

Dans les rues de Paris, des centaines d'avocats représentant les 164 barreaux français défilent contre la réforme des retraites. Ils disent avoir fait leur calcul, la perte de leur régime autonome et le doublement de leur cotisation retraite entraîneraient la disparition d'un tiers de leurs cabinets, affirment-ils. "Ce sont des centaines d'avocats qui sont menacés en France et ce sont les plus fragilisés que l'on ne pourrait plus assister", déclare Me Annabel Montels-Esteve, avocate au barreau de l'Aveyron.

Réunion avec la ministre de la Justice mardi 4 février

Jugements reportés, délais rallongés, dans tous les tribunaux français, l'impact de cette grève inédite se fait clairement ressentir. À Versailles, dans les Yvelines, de nombreuses audiences ne sont pas assurées. Il n'y a aucun chiffre officiel sur le nombre d'affaires touchées par la grève. Une réunion est prévue mardi 4 février entre les avocats grévistes et la ministre de la Justice, pour tenter de trouver une sortie à la crise.

