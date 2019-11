DIRECT. Regardez le débat sur la réforme des retraites organisé à Pau avec Edouard Philippe

Le Premier ministre Edouard Philippe et le haut-commissaire aux retraites Jean Paul Delevoye se rendent à Pau (Pyrénées-Atlantiques), jeudi 14 novembre, pour participer à la consultation citoyenne sur les retraites. Ils seront accompagnés de François Bayrou, le maire de la ville. C'est la deuxième participation du chef du gouvernement à l'un de ces rendez-vous après Lons-le-Saunier le 17 octobre.

• Expliquer et rassurer. Dans un premier temps, Jean-Paul Delevoye tracera les grandes lignes de son rapport sur la réforme des retraites. Puis les participants sont invités à intégrer des ateliers thématiques, avant un échange plus direct avec le haut-commissaire et le Premier ministre. Le chef du gouvernement veut d'abord projeter une image d'unité, avec une idée en tête, comme le résume Matignon : "Faire de la pédagogie, rassurer, expliquer".