Réforme des retraites : Macron et Philippe excédés par les propos de Delevoye sur la "clause du grand-père"

Cette clause, qui serait la "carte maîtresse" d'Emmanuel Macron en cas de conflit social majeur après les mobilisations du 5 décembre, consisterait à n'appliquer la réforme des retraites qu'aux futurs entrants sur le marché du travail. Mais le Haut commissaire chargé des retraites y serait opposé.

L'unité de l'exécutif se fissure sur la question de la réforme des retraites. Selon les informations du journaliste de France 3 Julien Gasparutto, Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont profité du Conseil des ministres organisé jeudi 7 novembre pour exprimer leur colère après une prise de position de Jean-Paul Delevoye jugée hasardeuse. Explications.

La veille, dans les colonnes du Parisien, le Haut commissaire chargé du dossier des retraites avait avait en fait fermé la porte à l'application de la "clause du grand-père". Cette clause, présentée par le quotidien francilien comme la "carte maîtresse" d'Emmanuel Macron en cas de conflit social majeur après les mobilisations du 5 décembre, consisterait à n'appliquer la réforme des retraites à venir qu'aux futurs entrants sur le marché du travail (et non à tous les salariés). Une manière de calmer la colère en repoussant l'échéance des dispositions les plus impopulaires de la réforme, comme le fait de ne pouvoir disposer d'une pension à taux plein qu'en partant à la retraite à 64 ans. "C'est impossible ! (…) Ça veut dire que l'on renonce à la réforme !" avait balayé Jean-Paul Delevoye dans son entretien au Parisien.

"Toutes les options restent sur la table"

A la sortie du Conseil des ministres organisé mercredi, la porte-parole du gouvernement, Sibeth N'Diaye, a tenté d'éteindre l'incendie en précisant que le Haut commissaire chargé des retraites avait "simplement indiqué une préférence qui était la sienne", tout en assurant "que toutes les options [restaient] bien sur la table".

Mais en coulisses, le recadrage a été autrement plus sévère. Selon un participant au Conseil des ministres, Edouard Philippe, "très très mécontent", a déclaré ne pas digérer qu'un membre du gouvernement puisse "acter ainsi publiquement son désaccord sur un sujet aussi explosif" que la réforme des retraites. Un instant plus tôt, le ton d'Emmanuel Macron était du même acabit.

Je vous demande de ne pas expliquer dès maintenant ce que serait une bonne ou une mauvaise réforme en dehors de ce que disent le président de la République ou le Premier ministre.Emmanuel Macronlors du Conseil des ministres

Interrogé à sa sortie de l'Elysée, Edouard Philippe n'a d'ailleurs pas fait mystère du ton général des échanges : "J'ai dit ce que j’avais à dire, le message est passé", a-t-il lâché.