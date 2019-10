Réforme des retraites : de nouvelles propositions sur la table pour l'entrée en vigueur du futur régime universel

Et si la réforme des retraites était remise à plus tard ? Dans un document de travail transmis cette semaine aux syndicats et au patronat, que France Info a pu consulter, il leur est proposé de rediscuter des conditions d'entrée dans le futur régime universel.

Jean-Paul Delevoye (à droite) lors de la remise de son rapport au Premier ministre, le 18 juillet 2019 (KENZO TRIBOUILLARD / AFP)