Retraites : plusieurs syndicats, dont la CGT et FO, appellent à une "première journée de grève interprofessionnelle" le jeudi 5 décembre

Cette date coïncide avec la mobilisation annoncée à la RATP et à la SNCF contre la réforme des retraites.

Plusieurs organisations syndicales et de jeunesse (CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL, UNEF) appellent à une "première journée de grève interprofessionnelle" contre la réforme des retraites le jeudi 5 décembre, indiquent-elles dans un communiqué publié mercredi 16 octobre. Les organisations "s'engagent à construire un plan d'action contre le projet de réforme de retraites par points et pour gagner un renforcement, une amélioration du sytème actuel de retraites solidaire et intergénérationnel", écrivent-elles.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, UNL, Unef

La date du jeudi 5 décembre correspond au jour choisi par plusieurs syndicats de la RATP, de la SNCF et des transports routiers pour démarrer une grève "illimitée" pour s'opposer à ce projet de réforme des retraites.