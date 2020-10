Précarité : 9 millions de pauvres en France

Laure Collin a longtemps été secrétaire bilingue, mais depuis deux ans, elle est au chômage. Avec l'épidémie de Covid-19, les offres d'emplois se font de plus en plus rares : "Ça empire. Plus les mois passent et ça empire. Le confinement, avec la fermeture des écoles et le ralentissement économique, on est dans une crise. Pour moi, en recherche d'emploi depuis maintenant deux ans, trouver un CDI est devenu compliqué". Une situation difficile pour cette maman célibataire. Régulièrement, elle se rend à l'épicerie du coeur. Une structure qui propose des denrées alimentaires très bon marché.

Des profils divers

Une situation loin d'être isolée. Face à l'épidémie de coronavirus, la ville de Draguignan (Var) a décidé de financer 100 paniers-repas de 50 euros, distribués par deux associations caritatives. "Le public visé au départ, c'était les familles avec enfant. Parce que plus de cantine dans les écoles à cause des normes sanitaires [...] on se rend compte au fil du temps que beaucoup de personnes isolées n'ont plus les moyens, beaucoup de jeunes travailleurs n'ont plus les moyens, les étudiants qui ont perdu leur job", explique Lauryne Tollard, directrice du centre communal d'action sociale

Le JT

Les autres sujets du JT