Gastronomie : Ferrandi, l’excellence au menu

N. Tabouri, C. Sinz, J-M. Lequertier, G. Liaboeuf

Dans les cuisines de l’école Ferrandi, le tintamarre des casseroles résonne. “C’est un peu difficile à soutenir, mais ça va, le jeu en vaut la chandelle”, indique un étudiant cuisinier. “J’ai misé sur l’école Ferrandi et pas une autre, car j’ai misé sur l’excellence”, confie un autre élève. 4 500 élèves se côtoient chaque jour au centre de formation. L’école dispose de plus de 100 formations, du CAP jusqu’au bac +6.



Une formation de haut rang

“On impose un rythme sérieux, appliqué, un devoir de résultat”, explique un professeur. Les équipes du 13 Heures ont pu suivre pendant plusieurs mois des élèves de la fameuse école pour partager leurs rêves d’avenir. Pour Louison Laumont, l’objectif est de devenir cuisinier. Il a quitté la Dordogne et ses parents pour s’installer à Paris. Pas vraiment du genre scolaire, il s’épanouit le plus devant les fourneaux. “Il faut apprendre les techniques, les refaire et s’entraîner, sans relâche”, décrit le chef en herbe.

