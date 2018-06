Épargne : des investissements "éthiques"

En 2014, Julien Benayoun cofonde la société Lita.co, une plate-forme de financement d'entreprises à vocation "éthique". "La plupart des investisseurs viennent d'abord pour la mission sociale, environnementale. Ils viennent chez nous pour avoir un sentiment de fierté de leur épargne, pour savoir comment est utilisé leur argent, et surtout pour pouvoir mesurer l'impact de leur investissement", commente-t-il.

"L'esprit du colibri"

La société Lita.co a collecté 12 millions d'euros. Grâce à elle, 40 entreprises "étiques" ont été financées. Est-ce un investissement risqué ? "Ces entreprises sont jeunes, non cotées. C'est donc un investissement qui comporte un risque d'illiquidité. Car on peut investir dans une société et potentiellement ne jamais sortir, bien que l'entreprise ne fasse pas défaut. C'est aussi un risque de perte de capital parce que l'entreprise, demain, peut péricliter. C'est possible", concède Julien Benayoun. Mais ce dernier l'assure : "Je crois vraiment à l'esprit du colibri, que chacun puisse consommer mieux, devenir bénévole, épargner de manière durable pour faire changer la société".