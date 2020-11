Changement de vie : de nouveaux habitants enchantés par l'Ariège

Avec moins de 10 000 habitants, Foix (Ariège) est l’une des plus petites préfectures de France. Toutefois, cela pourrait changer, notamment grâce à son château médiéval. La ville attirait déjà plus de 90 000 visiteurs par an. Mais, depuis quelques mois, de nouveaux habitants arrivent aussi. Une jeune femme de 28 ans, Sophie Dando, a ainsi quitté Toulouse (Haute-Garonne) et a trouvé un grand local ici pour installer son entreprise de maroquinerie. Le local en question coûte le même prix que son studio toulousain.

Une nouvelle vie

"Le Covid a été l’élément déclencheur, mais c’est aussi quelque chose qui me travaillait ces dernières années. Quand j’étais à Toulouse, je faisais tout chez moi donc mon activité était un peu étouffée. Ici, j’ai la place. Les personnes peuvent venir à la boutique", raconte-t-elle. Pour l’instant, la concernée est hébergée dans sa famille, mais elle compte trouver un logement prochainement. Une nouvelle vie qui commence.

