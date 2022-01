Covid-19 : Jean Castex annonce une "aide exceptionnelle" pendant deux mois pour certaines entreprises de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel

Cette aide sera égale à 20% du montant de leur masse salariale brute, soit le coût des salaires et des charges, a déclaré le Premier ministre mardi soir.

Une aide élargie. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé de nouvelles mesures de soutien aux secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, de l'événementiel et des agences de voyages face aux restrictions liées au Covid-19, mardi 18 janvier.

>> Covid-19 : suivez les dernières informations relatives à la pandémie dans notre direct

Les entreprises de moins de 250 salariés de ces secteurs pourront bénéficier d'une "aide exceptionnelle au paiement des cotisations salariales" dès une perte de chiffre d'affaires d'au moins 30% sur les mois de décembre et de janvier. Cette aide sera égale à 20% du montant de leur masse salariale brute – soit le coût des salaires et des charges –, a déclaré Jean Castex.

Une exénoration de charges patronales dans certains cas

Quant aux entreprises de moins de 250 salariés des mêmes secteurs qui perdront plus de 65% de leur chiffre d'affaires, elles recevront, pour décembre et janvier, cette même aide au paiement des cotisations salariales de 20%, mais elles "seront également exonérées de charges patronales", a complété Jean Castex.

Le Premier ministre s'est par ailleurs félicité de l'adoption d'un accord "historique" sur la hausse des salaires dans l'hôtellerie et la restauration, après l'expiration lundi soir du délai laissé aux syndicats pour le signer. Ce dernier prévoit une rémunération minimum supérieure de 5% au Smic et une augmentation moyenne de 16,33% de l'ensemble de la grille actuelle des salaires. Son application pourrait démarrer entre mars et avril.