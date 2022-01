DIRECT. Protocole sanitaire dans les écoles : "Le problème, c'est le dilettantisme", réagit Yannick Jadot après le séjour de Jean-Michel Blanquer à Ibiza

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, défend ce matin sur franceinfo le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, face à la polémique sur son séjour à Ibiza. "Le ministre de l'Éducation nationale est extrêmement mobilisé et engagé depuis quatre ans et demi (...) C'est une polémique de pré-campagne présidentielle", réagit la ministre.

: "Il y a vraiment un décalage ici entre ce que représente Ibiza et ce que vivaient les collègues au quotidien en cette veille de rentrée", réagit sur franceinfo la co-secrétaire générale et porte-parole du SNUipp-FSU, Guislaine David, après l'information selon laquelle Jean-Michel Blanquer était à Ibiza lorsqu'il a donné une interview au Parisien pour annoncer le nouveau protocole sanitaire dans les écoles. "Ça va forcément creuser encore plus le fossé qui existait déjà entre le ministre et ses personnels."

: "Il a droit aux vacances, il a droit de bosser aussi pour faire en sorte que cette rentrée ne soit pas la pagaille absolue."



Invité des "4 Vérités" ce matin sur France 2, l'eurodéputé et candidat écologiste à l'élection présidentielle, Yannick Jadot, revient sur les révélations de Mediapart concernant le séjour de Jean-Michel Blanquer à Ibiza, jusqu'à la veille de la rentrée scolaire. "Le problème ce n'est pas Ibiza, le problème c'est le dilettantisme", insiste le candidat.

: Du côté de la presse régionale, La Voix du Nord titre ce matin sur les personnes atteintes de Covid long, tandis que Le Parisien revient sur les changements liés à l'entrée en vigueur du pass vaccinal. La République des Pyrénées consacre sa une au traitement anti-Covid de Pfizer, produit à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques).













: "C'est le sentiment du retour du bling bling à un moment où on demande à tout le monde de se serrer la ceinture", réagit sur franceinfo le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, après les révélations de Mediapart sur le séjour de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. Le ministre de l'Education nationale était sur place lorsqu'il a annoncé le nouveau protocole sanitaire dans les écoles, à la veille de la rentrée.







Des syndicats et fédérations de parents, avec des organisations lycéennes, ont lancé un nouvel appel à la grève jeudi dans les écoles, collèges et lycées. Ils dénoncent le "chaos engendré par la gestion de la crise sanitaire" et réclament des investissements massifs dans l'éducation.





Plusieurs élus de l'opposition, dont Yannick Jadot, appellent Jean-Michel Blanquer à la démission après les révélations de Mediapart sur ses vacances : il est rentré d'Ibiza le 2 janvier, veille de la rentrée, a reconnu son cabinet à franceinfo.





Le Parlement européen élit aujourd'hui son nouveau président ou sa nouvelle présidente, avec l'élue conservatrice maltaise Roberta Metsola en candidate favorite. Députée européenne depuis 2013 et vice-présidente du Parlement depuis 2020, elle est notamment connue pour son opposition au droit à l'avortement.



Les salariés du social et du médico-social sont appelés à faire grève aujourd'hui, afin de dénoncer une "rupture d'égalité". Ces psychologues, éducateurs spécialisés ou assistantes sociales réclament les mêmes revalorisations salariales que celles octroyées à leurs collègues soignants.