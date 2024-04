Le PIB de la France a progressé de 0,2% au premier trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a progressé de 0,2% au premier trimestre de 2024, soutenu par la consommation des ménages et les investissements des entreprises, a écrit l'Insee, mardi 30 avril. Il s'agit de la première estimation publiée pour cette période par l'Institut national de la statistique, qui avait précédemment annoncé une prévision, inférieure, d'une croissance nulle entre janvier et mars. Plus optimiste, la Banque de France tablait, elle, sur une progression de 0,2%. Au dernier trimestre 2023, l'économie française avait enregistré une croissance de 0,1%.

"A tous ceux qui veulent faire croire que notre économie est à l'arrêt : les faits sont têtus. La croissance française progresse. C'est un nouveau signe qui traduit la solidité de notre économie", a réagi Bruno Le Maire après la publication par l'Insee d'une première estimation du PIB pour les trois premiers mois de l'année. "La stratégie du gouvernement est payante", a-t-il ajouté.

Début 2024, l'activité économique du pays a bénéficié d'une accélération de la consommation des ménages, qui a augmenté de 0,4% après 0,2% au trimestre précédent sur fond de poursuite du repli de l'inflation. "Notre croissance reste forte à 1%, bien plus forte que nos voisins européens", a jugé, en février, Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics.

Si la France n'est pas dernière du classement, d'autres pays européens obtiennent un taux de croissance plus élevé, selon les prévisions de l'OCDE et de la Commission européenne. La croissance économique restera au ralenti en 2024 mais une reprise est attendue en 2025 et en 2026, selon les prévisions de la Banque de France.