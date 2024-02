Vrai ou faux La croissance française est-elle "bien plus forte" que celle de nos voisins européens ?

Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, a fait cette affirmation mardi. Si la France n'est pas dernière du classement, d'autres pays européens obtiennent un taux de croissance plus élevé, selon les prévisions de l'OCDE et de la Commission européenne.

La croissance de la France serait en meilleure forme que celle de ses voisins. C'est ce qu'a affirmé Thomas Cazenave, le ministre délégué chargé des Comptes publics, mardi 20 février sur France Inter : "Notre croissance reste forte à 1%, bien plus forte que nos voisins européens."

Cette déclaration fait suite aux propos du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, invité dimanche soir du "20 heures" de TF1. Il a annoncé avoir revu à la baisse les prévisions de croissance en France pour 2024 avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 1%, au lieu du 1,4% initialement prévu. Mais une croissance qui reste "forte" selon le ministre chargé des Comptes publics. Comment l'évolution du produit intérieur brut (PIB) en France se positionne-t-elle face à la croissance dans les autres pays de l'Union européenne ?

Dans la moyenne basse

Selon les données de prévisions économiques de la Commission européenne pour l'hiver 2024 publiées début février, la France se trouve plutôt dans la part des pays de l'Union avec une faible croissance. En effet, selon les prévisions, la France aura une croissance de 0,9% en 2024, 18 pays auront une croissance supérieure à celle-ci et seulement six pays afficheront un taux inférieur. La Commission européenne prévoit une hausse du PIB beaucoup plus élevée dans d'autres pays, notamment pour Malte (4,6%), la Roumanie (2,9%) ou Chypre (2,8%).

Cependant, si la France se trouve dans la moyenne basse de l'Union européenne, elle n'est pas pour autant la dernière de la course. La Suède affichera un taux de croissance de 0,2% et l'on prévoit quelques points de plus pour l'Autriche, l'Estonie et la Finlande, avec 0,6%. Enfin l'Allemagne, originellement plutôt stable au niveau économique, affiche une croissance de 0,3%.

Un taux de croissance dans la moyenne européenne

Même chose si l'on compare avec les voisins européens les plus proches. L'Espagne est en tête du classement avec une croissance annoncée de 1,7% pour l'année 2024. Suivent la Belgique et le Luxembourg, avec respectivement 1,4% et 1,3%. La croissance de la France est à peine plus haute que celle de l'Italie, à qui l'on prévoit 0,7%. L'Allemagne, avec son 0,3%, ferme le classement.

Un taux de croissance supérieur ou égal à 3% est prévu pour les pays de l'Est de l'Union européenne. (Source : Commission européenne, Economie et Finances)

La France n'a donc pas une croissance "bien plus forte" que ses voisins européens, contrairement à ce qu'affirme le ministre. Son taux de croissance est d'ailleurs équivalent à la moyenne européenne, et quasiment identique à celui de la zone euro, qui empoche 0,8%. Depuis la crise du Covid, la croissance est faible dans l'Union européenne selon la Commission. "La croissance modeste de l'année dernière est largement due à la dynamique du rebond économique post-pandémique des deux années précédentes", explique la Commission européenne. Une tendance qui semble se poursuivre pour l'année 2024.

“Après avoir évité de peu une récession technique au second semestre de l’année dernière, les perspectives pour le premier trimestre 2024 restent moroses.” La Commission européenne

Des perspectives revues à la baisse par rapport aux prévisions d'automne. "Le rebond attendu en 2024 devrait être plus modeste que prévu il y a trois mois", affirme Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l'Economie. Dans son rapport d'automne, la commission prévoyait en effet 1,2% de croissance pour la France en 2024. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) envisage une croissance encore plus faible, avec un taux de 0,62% annoncé pour l'année 2024 en France.