Brexit : l'inquiétude d'un village breton

Du thé, de la marmelade, du porridge... Nous sommes bien dans une épicerie anglaise, mais dans un village au coeur de la Bretagne, à Gouarec (Côtes-d'Armor). Dawn White importe des produits d'Angleterre et, avec le Brexit, sa situation va changer car la livre a déjà perdu 20% de sa valeur. Et dans quelques jours, Dawn White devra en plus payer des taxes douanières. "C'est 70% plus les prix", explique-t-elle.

"Nous aimons la France, j'adore la Bretagne"

Parmi les fidèles clients, Michael Booker est un Européen convaincu. Jeune retraité, il s'inquiète du Brexit car à l'avenir, sa pension de retraite sera peut-être plafonnée. "Je vais être obligé de vendre ma maison. Ou d'essayer de vendre ma maison. Et retourner au Royaume-Uni. Nous aimons la France, j'adore la Bretagne. Nous aimons être ici", fait-il valoir. À Gouarec, on compte 900 habitants, dont 150 ressortissants britanniques. Dans le village, le camping est géré par Kate Husband. Elle vit en France depuis 30 ans, elle a la double nationalité. Pour elle, le Brexit ne change rien, mais elle s'inquiète pour ses parents âgés qui vivent en France.

