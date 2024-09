Avec une dette record dans son histoire, la France est-elle le plus mauvais élève au monde ?

La dette publique de la France vient d'atteindre un niveau record en s'élevant à plus de 3 200 milliards d'euros, soit 112% du PIB. Alors que la mauvaise santé des finances publiques françaises est devenue un sujet de préoccupation majeur, cette situation est loin d'être une exception parmi les pays européens et dans le reste du monde.

Plus que l'Allemagne, moins que la Grèce

Chez notre plus proche voisin allemand, réputé pour tenir les cordons de la bourse, la dette atteint 65% du PIB. C'est effectivement beaucoup moins qu'en France, malgré le fait que l'économie allemande soit sérieusement à la peine en ce moment. En revanche, les dettes sont plus fortes encore chez certains de voisins du sud de l'Europe. La Grèce, malmenée économiquement depuis 15 ans, est à 160% de son PIB, tandis que l'Italie vient de battre un record à 137%. En Espagne, la dette reste légèrement moins forte en s'affichant à 107% du PIB et 99% au Portugal.

Des États baltes et scandinaves sous les 45% d'endettement

Il faut aller un peu plus à l'est et en Scandinavie pour trouver les pays européens les moins endettés. Les deux États baltes que sont la Lettonie et l'Estonie ainsi que la Suède et le Danemark, la République tchèque ou la Bulgarie, sont tous sous la barre des 45% d'endettement. Des pays qui ont comme points communs d'être nettement moins peuplés que la France.

La moyenne d'endettement public de tous les pays de la zone euro est, elle, de 88%. En dehors de l'Union européenne, le Royaume-Uni vient aussi de battre un record avec une dette atteignant 100% du PIB, du jamais vu depuis 60 ans dans le pays. Outre-Manche, comme en France et d'autres pays, la crise du Covid a largement accéléré le gonflement de la dette publique.

De fortes dettes aux États-Unis et au Japon

Les États-Unis ont la plus grosse dette mondiale en valeur absolue, avec près de 32 000 milliards d'euros au total. Cela représente quasiment 100% du PIB pour les Américains, un taux qui n'avait jamais été atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet hiver, le patron de la banque centrale américaine a déclaré que la dette de son pays était "insoutenable".

La dette du Japon est encore plus insoutenable, à 260% du PIB. La dette a explosé depuis le début des années 1990, quand le pays est entré dans une longue crise économique, marquée par une déflation durable.

La dette publique, un phénomène mondial

Malgré ces variations selon les pays, la dette reste un phénomène d'ampleur internationale. L'OCDE a récemment chiffré le montant total de la dette publique de tous les pays à 97 000 milliards de dollars, un montant qui a doublé en 14 ans. L'OCDE a donc récemment appelé à augmenter les impôts, notamment sur le patrimoine des plus fortunés, afin de remplir les caisses des États et diminuer leurs dettes.