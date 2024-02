Mayotte : "Opération Wuambushu 2", "rideau de fer dans l'eau", les premières annonces de Gérald Darmanin

Quelques heures avant son arrivée sur l'île, le ministre de l'Intérieur assure qu'il va donner plus de moyens pour l'ordre et la justice.

"Nous allons mettre en place l'opération Wuambushu 2" à Mayotte, a confirmé samedi soir dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer quelques heures avant son arrivée sur l'île française avec Marie Guévenoux, la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer. Cette opération "a donné d’énormes résultats dans la destruction des bourgades, dans la lutte contre l’immigration irrégulière mais, bien sûr et surtout, contre la délinquance avec 60 chefs de bandes arrêtés et désormais condamnés et incarcérés", s'est vanté Gérald Darmanin.

Le ministre a précisé que "ce Wuambushu 2" permettra de donner "plus de moyens de force de l'ordre ou de justice". Gérald Darmanin a ajouté : "Je viens d’ailleurs avec 15 hommes du GIGN supplémentaires dans l'avion".

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer vient dimanche 11 février aussi pour "demander l'évacuation totale du camp de Cavani" et "dire" que les réfugiés, ceux qui "ont l’asile à Mayotte vont pouvoir être rapatriées dans l'Hexagone". À l'inverse, "ceux qui n’ont pas eu l'asile et qui sont donc irréguliers sur le territoire national doivent dans les heures qui viennent être assignés à résidence ou mis dans le centre de rétention administratif pour une expulsion immédiate, notamment au retour vers l'Afrique des grands lacs ou de Madagascar".

"Un changement radical dans les prochains jours"

Par ailleurs, "à la demande du président de la République", la France mettra en place "bientôt un rideau de fer dans l'eau qui empêchera le passage des kwassa kwassa et des bateaux et des filières d'immigration irrégulière venant notamment de l’Afrique des grands lacs", a aussi annoncé Gérald Darmanin dans sa vidéo. Il précise également qu'il y aura "beaucoup plus de moyens d’interception, des nouveaux radars".

Gérald Darmanin promet aux Mahorais "un changement radical dans les prochains jours" et de nouvelles annonces dimanche. "Mayotte est un département français, insiste le ministre de l'Intérieur qui rappelle qu'il est "contre l'autonomie". "Nous devons traiter de façon égale les Mahorais avec tous les autres Français", conclut Gérald Darmanin qui ajoute qu'il présentera le projet de loi Mayotte dans quelques semaines devant l'Assemblée nationale et le Sénat.