DIRECT. Mayotte : la justice suspend la destruction d'un bidonville prévue ce matin dans le quartier de Majicavo

Ce qu'il faut savoir

Nouvelle déconvenue dans l'opération "Wuambushu". Après le refus d'accostage d'un bateau de migrants par les Comores, c'est au tour du tribunal judiciaire de Mamoudzou, à Mayotte, de suspendre, lundi 24 avril, l'opération de destruction du bidonville "Talus 2" du quartier de Majicavo, dans la commune de Koungou, prévue mardi matin, selon une décision à laquelle franceinfo a pu avoir accès. Le juge des référés "ordonne au préfet de Mayotte de cesser toute opération d'évacuation et de démolition des habitats" à Majicavo, ajoutant que "la destruction des habitations (...) est manifestement irrégulière", "mettant en péril la sécurité" des habitants. Ainsi, cette opération de destruction du bidonville est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Suivez notre direct.

La France espère "reprendre rapidement" les rotations de bateaux vers les Comores. Lundi, le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, a dit espérer "reprendre rapidement" les rotations de bateaux vers l'île comorienne d'Anjouan, alors que les Comores ont refusé l'accostage d'un navire transportant notamment des migrants en provenance de Mayotte. "Tant que la partie française décidera de faire des choses de façon unilatérale, nous prendrons nos responsabilités. Aucun expulsé ne rentrera dans un port sous souveraineté comorienne", a pour sa part justifié le ministre comorien de l'Intérieur, Fakridine Mahamoud.

L'opération "Wuambushu". La France prévoit de déloger des migrants illégaux des bidonvilles du département français de Mayotte, dans l'océan Indien, et d'expulser les Comoriens présents illégalement sur le territoire vers l'île comorienne la plus proche, Anjouan, située à seulement 70 km. Quelque 1 800 policiers et gendarmes se trouvent à Mayotte pour l'opération baptisée "Wuambushu" (reprise, en mahorais) du ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin.

Le département le plus pauvre de France. Mayotte est le département le plus jeune et le plus pauvre de France, soumis à une importante pression migratoire. Selon l'Institut national des statistiques français, près de la moitié des 350 000 habitants de Mayotte ne possèdent pas la nationalité française, mais un tiers des étrangers de l'île y sont nés.