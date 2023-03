Initiative : des commerces pour créer des liens entre générations

Que ce soit autour d’un café, d’un repas ou d’un thé dansant, les Français ne manquent pas d’idées pour faire se rencontrer les habitants. Sur le plateau du 13 Heures, Valérie Heurtel vous invite à découvrir ces initiatives.

À Lyon, le café Daddy espère mélanger les générations. Des liens se créent et des amitiés naissent entre les adhérents de ce bistrot associatif de quartier. Dans une salle, des activités gratuites s’organisent. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer à pied ou en voiture peuvent prendre le cyclopousse, un vélo-taxi électrique partenaire du café. Le temps de rompre l’isolement autour d’un bon repas.

Mélange des commerces

Au Crès (Hérault), une maison de retraite organise des thés dansants entre les pensionnaires et les habitants du village "ça marche tellement bien qu’ils cherchent une nouvelle salle", précise Valérie Heurtel. Dans le Nord, les seniors sont invités à manger à la cantine avec les enfants à Tressin. "À Oxelaere (…) le maire a fermé la cantine, c’est le restaurant du village qui accueille les petits au milieu des clients". Et à Bayonne, une laverie fait aussi salon de coiffure et de manucure, tout en servant le café. "Il y a plein de commerces comme ça qui créent des liens (…) Et ça fait la vie plus belle", conclut Valérie Heurtel.