Taxe d'habitation : l'Association des maires de France dénonce une campagne de "dénigrement" sur les réseaux sociaux

Gérald Darmanin a renvoyé sur les maires la responsabilité de la hausse constatée de la taxe d'habitation par certains contribuables. Des déclarations qui ont provoqué de vives critiques des élus.

Les édiles crient au "dérapage insupportable". L'Association des maires de France dénonce une opération à l'encontre des maires à propos de la taxe d'habitation, dans un communiqué publié vendredi 12 octobre. "Sur les réseaux sociaux, la campagne de dénigrement enclenchée par les groupes se réclamant du parti majoritaire autour du hashtag #BalanceTonMaire, par référence à une campagne mondiale stigmatisant des délits ou des crimes, est vécue par les élus comme une insulte personnelle", écrit l'AMF.

Une initiative "déplorable"

Dans l'édition du 12 octobre du Figaro, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a indiqué que 55 communes de plus de 10 000 habitants ont voté des augmentations de taxe d'habitation – que le gouvernement a entrepris de supprimer –, renvoyant sur les maires la responsabilité de la hausse constatée par certains contribuables.

Les maires attendent "des excuses publiques" et demandent au chef de l'Etat "de faire cesser cette séquence déplorable", qui "nourrit un peu plus les populismes qu'il prétend combattre". "En agissant ainsi, l'Etat s'engage dans une impasse, aggrave la crise de confiance, déjà forte, avec les territoires et s'isole un peu plus des acteurs locaux", conclut l'Association des maires de France.