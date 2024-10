Budget 2025 : “Sur huit euros de budget, un euro va au remboursement de notre dette”, chiffe Antoine Armand, ministre de l’Économie et des Finances

Antoine Armand, ministre de l’Économie et des Finances, est l’invité des “4 Vérités” de France 2, vendredi 11 octobre.

Interrogé sur une possible dégradation de la note de la France, Antoine Armand, ministre de l’Économie et des Finances, souligne que “quand on est ministre de l’Économie et des Finances de la France, on ne fait pas une politique pour une agence de notation, mais on regarde évidemment quel est le climat international et le regard que les instituts portent sur la France”.

“Un budget de redressement”

Sur le plateau des “4 Vérités”, vendredi 11 octobre, il rappelle que face à la dette colossale de la France, il est impératif de prendre des mesures. “C’est pour cela que nous avons présenté hier un budget de redressement”, ajoute-t-il. “Aujourd’hui, sur huit euros de budget, un euro va directement et uniquement au remboursement de notre dette”, souligne le ministre.

Retrouvez l’intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessus.