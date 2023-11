Belgique : la bière d'abbaye est-elle vraiment produite par des moines ?

Durée de la vidéo : 3 min

Mardi 7 novembre, le 13 Heures s'intéresse à une boisson dont les Français raffolent et qui date du Moyen-Âge : la bière d'abbaye. Mais ce fameux breuvage est-il vraiment produit par des moines ? Enquête.

C'est la promesse d'un savoir-faire ancestral, des recettes plusieurs fois centenaires, brassées par des moines. Pour les amateurs de houblon, la bière d'abbaye est une valeur sûre. La plus connue d'entre elles, est sans doute la Leffe. Et derrière celle-ci, il y a bien une véritable abbaye, située en Belgique, et des moines qui prient, méditent, mais ne brassent pas. "Il n'y as plus de brasserie ici depuis un peu plus de 200 ans. Dire qu'il y a une recette mythique qui daterait du Moyen-Âge, c'est de la pure fiction hollywoodienne. Ça n'a jamais existé ni ici ni ailleurs", affirme père Benoît de l'abbaye Notre-Dame-de-Leffe.

Usine monumentale

En réalité, la Leffe est produite à 80 km de l'abbaye, dans une usine monumentale qui appartient au plus gros groupe brassicole mondial. "Les bières d'abbaye font aujourd'hui l'objet de beaucoup de marketing. Ils vont vraiment mettre en avant tout le savoir-faire, la qualité, l'ancestral. Or, malheureusement, les trois quarts des bières d'abbaye sont brassés dans des grosses structures", explique une experte.