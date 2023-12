Voitures électriques : la Norvège reste en pointe en Europe malgré la baisse de certains avantages

À la COP28, les discussions se concentreront sur le sujet de l'énergie mardi 5 décembre, avec la question centrale de la sortie des énergies fossiles. Peut-on se passer de pétrole, par exemple dans les transports ? C'est l'un des secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre et participent donc au réchauffement climatique. L'une des pistes est la transition vers la voiture électrique.

En France, ce marché progresse : ces derniers mois, près d'une voiture neuve vendue sur cinq est électrique. Mais nous sommes encore loin de la Norvège, où ce sont plus de huit voitures neuves sur dix ! Les conducteurs sont fortement encouragés à acheter une voiture électrique avec toute une série d'incitations financières.

Eric Dubern roule en électrique depuis une dizaine d'années, dans les rues plus silencieuses et moins polluées d'Oslo. Ce Français de 46 ans a d'abord été attiré par le prix compétitif, grâce à la forte baisse voire la suppression des taxes à l'achat. "La voiture électrique est très rapidement arrivée à parité avec la voiture thermique", estime Eric Dubern, qui a aussi été séduit par tous les autres avantages.

Certains avantages de la voiture électrique se réduisent

Mais ces avantages se réduisent peu à peu. "On pouvait se garer gratuitement, se recharger gratuitement dans les rues à Oslo, dans les voies de bus accessibles, se souvient ce Français. Typiquement, là, on est sur une voie de bus. Les jours de fort trafic, c'était très efficace. Sachant qu'on est maintenant à 80% de voitures neuves électriques, ces petites attentions se réduisent. On va avoir des places de recharge payantes. Une recharge pendant la nuit, pour 400 kilomètres, va me coûter une vingtaine d'euros. Cela reste très compétitif, notamment dans ce pays qui, bien que producteur de pétrole, a l'essence la plus chère du monde. Dix euros le litre, déjà il y a dix ans !"

En parallèle, le réseau de bornes s'est développé ces dernières années, y compris les recharges rapides, pour les longues distances. Alors si la Norvège y arrive, malgré les montagnes, malgré le froid qui baisse la capacité des batteries, Eric Dubern l'assure : la France aussi, peut passer à la voiture électrique, à court terme.