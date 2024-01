Tesla s'envole, l'électrique et les hybrides rechargeables en progression... Les enseignements des ventes de voitures neuves en France en 2023

La Plateforme automobile, une entité qui représente la filière en France, a dressé lundi le bilan de l'année 2023 pour le parc automobile français. Il s'électrifie de plus en plus, et particulièrement au profit de Tesla.

L'année 2023 a été un bon cru pour le marché automobile français. Selon les chiffres de la Plateforme automobile, une entité qui représente la filière en France (constructeurs, équipementiers...), près d'1,8 million de voitures neuves ont été immatriculées en 2023, soit une hausse de 16% par rapport à 2022. Sans surprise, les modèles électriques et hybrides rechargeables affichent des progressions encore supérieures et représentent désormais une immatriculation sur quatre.

Cette électrification du parc automobile en France profite particulièrement, et sans conteste, à Tesla. Le groupe d'Elon Musk a vu ses ventes s'envoler de 115% en 2023, largement donc au-dessus de la moyenne du marché. En comparaison, le groupe Renault, en incluant notamment la marque Dacia, est à +17% et Stellantis à seulement +2% même si en volume, ils restent évidemment très loin devant Tesla.

L'Américain peut, en outre, se targuer d'occuper la tête du classement dans la catégorie des voitures 100% électriques avec son Model Y et ses 37 000 immatriculations enregistrées l'an dernier, devant la Dacia Spring et la MG4. Symboliquement, il s'est même vendu deux fois plus de Tesla Model Y que de Renault Megane E-Tech, produites dans les usines françaises de Douai. Au final, l'ensemble des modèles électriques commercialisés en France a représenté quasiment 17% des ventes totales de voitures, et les hybrides rechargeables 9%.

Deux nouveaux modèles électriques français

En 2024, les nouveaux critères du bonus, basés sur le score environnemental de fabrication des voitures, ont pour effet d'exclure désormais les modèles chinois, comme la MG4 mais aussi la Dacia Spring, qui était jusqu'ici la voiture électrique la moins chère du marché en France. Cela devrait forcément les pénaliser et peser sur leurs ventes. En revanche, la Tesla Model Y reste éligible.

L'offre des constructeurs devrait en outre s'élargir en 2024. Deux nouveaux modèles français à prix serré, moins de 25 000 euros, sont ainsi particulièrement attendus : la Citroën ë-C3 au printemps et la Renault 5 à l'automne. Et ils pourront faire partie de l'offre de leasing à 100 euros, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron et qui est lancée lundi 1er janvier par le gouvernement pour les ménages modestes. La ë-C3 va même s'afficher à seulement 54 euros par mois avec cette offre, et Citroën espère en faire à terme le modèle électrique le plus vendu en France, ainsi qu'en Europe.

La seule inquiétude des constructeurs réside dans le maintien ou non des aides financières à l'achat des voitures électriques dans le contexte d'économies budgétaires de l'État. Le bonus de 5 000 euros pourrait être ainsi bientôt réduit à 4 000 pour les ménages les plus aisés. Cela serait, toutefois, un moindre mal par rapport à l'Allemagne où le bonus a carrément été supprimé du jour au lendemain le 17 décembre.