SUV à Paris : pour David Beliard, adjoint à la mairie de Paris c'est aussi "une politique sociale"

Alors que les Parisiens ont été appelés aux urnes, ce dimanche 4 février, pour voter sur le prix de stationnement des SUV, David Beliard, adjoint à la mairie de Paris en charge des transports et Pierre Chasseray, porte-parole de l’association 40 millions d’automobilistes, étaient les invités du 19/20.

David Beliard, adjoint à la mairie de Paris en charge des transports a défendu ce vote, regrettant une "tendance des constructeurs à faire des voitures de plus en plus lourdes, de plus en plus encombrantes, surtout dans une ville comme Paris, de plus en plus dangereuses et qui vont à l’encontre de nos objectifs en termes climatiques". Il dit avoir voulu "poser le débat avec le levier du prix du stationnement".

Interrogé sur l’impact environnemental des SUV, David Beliard "pense que si on veut avoir une politique en faveur de l’écologie, il faut aussi avoir une politique sociale". Il explique que le vote vise les véhicules "les plus chers" et "les plus lourds".

"Lorsque les véhicules sont plus gros, ils polluent plus"

Pierre Chasseray, porte-parole de l’association 40 millions d’automobilistes conteste le fait que les SUV polluent plus : "On va prendre une ancienne Twingo, c’est petit une Twingo, d’il y a vingt ans, en diesel, cette voiture pollue entre 1 000 et 10 000 fois plus que n’importe quelle véhicule qui sort aujourd’hui, SUV ou pas."

Pour lui, la Mairie de Paris a "enfumé les Parisiens", il fait référence à l’affiche de votation où il est écrit : "Plus ou moins de SUV ?" Il dit se mettre "à la place des Parisiens" qui viennent voter : "Non non monsieur le vote c’est pas ça, le vote, c’est : est-ce que vous voulez faire payer plus cher la voiture des autres ?" Il ajoute que "personne ne va dire non puisque ça ne concerne pas le stationnement résidentiel !"

David Beliard assure de son côté que "lorsque les véhicules sont plus gros, ils polluent plus". Il s’appuie sur les chiffres d’Airparif, un organisme français agréé par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air en région Île-de-France. Selon l’association, sur la pollution de l’air liée à l’automobile, deux tiers sont liés à l’ébrasement des freins, or "plus un véhicule est lent, plus l’ébrasement est important, plus elle émet des nanoparticules", explique-t-il. "Il ne faut pas avoir fait polytechnique pour comprendre que plus vous faites des véhicules qui sont lourds, plus vous avez besoin d’énergie, plus vous avez besoin de matériaux".