Environnement : les SUV et 4x4 surtaxés à Paris ?

Les Parisiens étaient appelés à voter pour ou contre une taxe supplémentaire pour le stationnement des véhicules lourds comme les SUV et les 4x4. Anne Hidalgo, maire de Paris, propose de tripler le tarif.

Pour réduire la pollution dans la capitale, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a appelé les Parisiens à voter pour ou contre une surtaxe concernant le stationnement des véhicules lourds, dimanche 4 février. 220 bureaux de vote ont accueilli les Parisiens pour connaitre leur avis sur ce tarif spécifique qui toucherait les SUV et les 4x4 notamment. Une Parisienne qui a voté "pour" explique que ces voitures "sont polluantes et elles prennent beaucoup trop de place".

Un enjeu climatique

Un Parisien a, lui, voté contre, jugeant la décision "imbécile". Si le "pour" l’emporte, le prix des stationnements triplera. Les voitures concernées sont les véhicules thermiques et hybrides de plus d’1,6 tonne et les voitures électriques de plus de deux tonnes. Pour David Belliard, adjoint (EELV) à la mairie de Paris, ce vote est crucial pour s’"adapter à la question du dérèglement climatique". Quelques exceptions sont à compter : les véhicules de personnes handicapées, les chauffeurs de taxi, les artisans et professionnels de santé et les stationnements résidentiels.