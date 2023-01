Mobilité : les Français sont-ils accros à leur voiture ?

La voiture reste un mode de locomotion indispensable pour un grand nombre de Français. Le point sur son usage avec le journaliste Jean-Christophe Batteria, présent, lundi 23 janvier, sur le plateau du 19/20.

Une étude indique que la voiture reste toute puissante en France. Chaque Français effectue une heure et trois trajets au quotidien. Tous moyens de transports confondus, la voiture reste la reine "avec 74 % de nos déplacements qui se font en voiture individuelle, 16% en transports en commun, 6% à la marche, 2% seulement pour le vélo", indique le journaliste Jean-Christophe Batteria, présent, lundi 23 janvier, sur le plateau du 19/20.



Possible de s'en passer

La dépendance à la voiture dépend du lieu d’habitation. En zones rurales ou dans les périphéries mal desservies par les transports, la voiture est dominante à 90 %. "On descend à 70% dans les villes moyennes, (…) et dans des grandes agglomérations comme Paris (…) à 45 %", poursuit-il. Peut-on s'en passer ? Oui, puisqu'un des trois trajets quotidiens fait entre 1 et 4 km, une distance accessible à pied ou à vélo. "Il faudrait des aménagements, des pistes cyclables, des trottoirs bien entretenus, bien éclairés", nuance toutefois le journaliste. Le gain environnemental serait important : sur les 33 % des émissions de CO2 que représentent les transports en France, la voiture représente à elle seule 17 % des émissions.