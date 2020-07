La prime à la conversion automobile va être revue à la baisse à partir du 3 août

Le barème de prime correspondra à celui qui prévalait avant le plan de soutien.

La prime auto change de formule. Un nouveau dispositif de primes à la conversion sera mis en place à partir du 3 août, pour prendre la suite de celle instaurée dans le cadre du plan de soutien à l'automobile, a annoncé samedi 25 juillet le ministère de la Transition écologique. La prime à la conversion exceptionnelle du plan de relance, mise en place en juin pour aider les constructeurs à écouler leurs stocks invendus durant le confinement, aura atteint les 200 000 véhicules prévus d'ici fin juillet.

Pour la suite, "afin de permettre au plus grand nombre de ménages de bénéficier de cette mesure, resteront éligibles pour la mise au rebut tous les véhicules classés Crit'air 3 ou plus anciens (à savoir les véhicules essence immatriculés avant 2006 et les véhicules diesel immatriculés avant 2011)", précise le ministère. Le barème de prime sera cependant revu à la baisse, correspondant à celui qui prévalait avant le plan de soutien.

Jusqu'à 5 000 euros de prime

Le prime exceptionnelle prévoyait 3 000 euros pour une voiture essence ou diesel et 5 000 euros pour une électrique. Les particuliers recevront désormais de 2 500 à 5 000 euros (selon leurs revenus), pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Ce sera 1 500 à 3 000 euros pour un véhicule Crit'Air 1 ou 2.

Est aussi confortée l'éligibilité à la prime à la conversion de la transformation d'un moteur thermique en un moteur électrique, au même titre que l'achat d'un véhicule électrique. Est également maintenue la surprime de l'Etat d'au maximum 1 000 euros lorsque le bénéficiaire habite ou travaille dans une "zone à faible émission" (ZFE) et qu'une aide similaire a été accordée par la collectivité territoriale concernée.