Carburants : les stations-service d'autoroute sont-elles prioritaires en ravitaillement d'essence avec les départs en vacances ?

Fini le coup de la panne sèche ? Alors que débutent les vacances de la Toussaint, ce vendredi 21 octobre 2022, qui concernent toutes les zones scolaires, la Première ministre, Elisabeth Borne, a assuré jeudi que "les Français peuvent partir confiants" en vacances, avec "un retour à la normale dans les jours qui viennent" concernant l'approvisionnement en carburant des stations-services, dans un entretien à Libération. "La situation est en nette amélioration depuis le début de la semaine", fait valoir la cheffe du gouvernement, sur fond d'essoufflement du mouvement social des sites pétroliers, deux d'entre eux de TotalEnergies restant à l'arrêt jeudi après de nouveaux votes de grévistes.

"Je ne vais pas vous dire que la situation sera à 100% réglée pour les départs en vacances mais les Français peuvent partir confiants", a insisté Elisabeth Borne, en évoquant "la perspective d'un retour à la normale dans les jours qui viennent", avec "90% des stations d'autoroute (qui) fonctionneront normalement" dès vendredi soir, quand, jeudi, 16,9% des stations connaissaient des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant (contre 20,3% mercredi), avec des situations encore tendues en Bourgogne-Franche-Comté, en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Prioritaires, vraiment ?

Et les sociétés d'autoroutes se veulent également rassurantes : la plupart des aires de service seront approvisionnées en carburant. Comment expliquer une telle différence entre les stations classiques et celles des grands axes ? La réponse est en réalité simple : sur les autoroutes, la distribution de carburants est une mission de service "minimal". Ainsi, selon l'arrêté du 8 août 2016 "fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé", on peut clairement lire dans l'article 3 que "le niveau minimal de service offert aux usagers" exige que "Toutes les sources d'énergies usuelles sont distribuées". C'est également dans cet article que sont listés les prestations gratuites et obligatoires dans les stations-service autoroutière, tels que la "mise à disposition du nécessaire de nettoyage de pare-brise", "la mise à disposition d'essuie-mains sur les pistes" ou encore de "toilettes publiques, avec un espace bébé spécifique et de douches pour les routiers hommes et femmes". Et l'article de préciser : "Ces services et prestations sont assurés 24h/24, tous les jours de l'année".

Sur franceinfo, jeudi 20 octobre, Frédéric Plan, délégué général de la Fédération Française des Combustibles, Carburants & Chauffage, qui représente les distributeurs de carburant, domestique et professionnel, et un millier de stations-essence, précisait ainsi que "le week-end de la Toussaint va pouvoir se passer plus sereinement (...) Il y aura moins de risque de tomber sur des pompes à sec [sur l'autoroute] puisque ces stations-service sous contrat sont livrées en priorité".

DIRECT Pénurie de carburant ➡️ “Les chiffres globaux masquent une réalité variable”, rappelle Frédéric Plan, qui représente les distributeurs. “La situation a cessé de s’aggraver la fin de semaine dernière. Le week-end de la Toussaint va pouvoir se passer plus sereinement.” pic.twitter.com/vj4W3jkV84 — franceinfo (@franceinfo) October 20, 2022

Attention toutefois, en théorie, il ne doit pas y avoir de distinction entre une pompe classique et celle d'une station sur l'A6, par exemple. Mais il existe, de fait, des priorités : les grands groupes pétroliers sont en effet engagés contractuellement avec les sociétés d'autoroutes pour le ravitaillement des stations-service. En clair, en cas de panne sèche, les pétroliers risquent de lourdes pénalités financières. Tout comme les automobilistes, d'ailleurs : la panne d'essence peut être considérée comme un arrêt gênant "sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue", susceptible d'être sanctionné selon l'article R 417-10 du Code de la route d'une contravention de seconde classe de 35 euros. Sans oublier, les frais de remorquages et de dépannages éventuels qui, eux, se comptent en centaines d'euros.

"La prochaine station-service aura de toute façon du carburant"

Le groupe Vinci Autoroutes avait ainsi déjà voulu rassurer les vacanciers à venir en annonçant mercredi qu'au moins 90% des stations-service de son réseau étaient en mesure de fournir du carburant. "Nous avons à peu près 82% de nos stations avec l'essence sans plomb, et à 88% avec du gasoil. C'est à dire que, sur votre trajet, peut-être que vous allez rencontrer une station qui n'a pas de carburant, mais la prochaine en aura de toute façon, rassure Véronique Tallon, la directrice de clientèle des autoroutes APRR et AREA, filiales du groupe Eiffage. Dans tous les cas, nos panneaux à message variable informent les automobilistes. Sur autoroute, nous avons des stations tous les 60km pratiquement. De toute évidence, ils trouveront une station pour s'approvisionner", glisse-t-elle enfin. Sur 97 stations-service de ce réseau, il n'y en a plus que trois qui sont en rupture totale d'approvisionnement, et une vingtaine qui subissent encore des ruptures partielles, précise enfin Véronique Tallon.

Mais avant de prendre la route, mieux vaut anticiper : sur les sites internet du gouvernement ou les applications mobiles des sociétés d'autoroutes, les automobilistes peuvent suivre en temps réel les approvisionnements dans les stations-service.