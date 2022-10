DIRECT. Carburant : "Les Français peuvent partir confiants" en vacances, assure Elisabeth Borne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Appuyer sur le champignon pour pousser la voiture électrique doit être accompagné d'un plan ambitieux pour l'ensemble des transports, selon plusieurs spécialistes contactés par franceinfo. D'après Pierre Leflaive, responsable Transports de Réseau Action climat, il s'agit de redynamiser le train, sur des longues et des courtes distances, les transports en commun, encourager le recours au vélo (électrique ou non) en investissant dans des infrastructures, ou encore en favorisant le co-voiturage et l'autopartage. "L'enjeu, ce n'est pas de moins bien se déplacer. Au contraire, c'est de mieux s'adapter à nos besoins et, à la fin, d'avoir une meilleure mobilité pour tous", juge-t-il.

: "La simple substitution du thermique par l'électrique n'est pas satisfaisante."



L'Ademe insiste sur le fait que la voiture est "un outil efficace et pertinent", pour les déplacements quotidiens dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres autour de son point de départ. Elle ne doit être qu'une "brique parmi une offre de services de mobilité plus large et diversifiée". En clair, il ne suffit pas de remplacer sa voiture thermique par une voiture électrique pour se dire que l'on agit en faveur de l'environnement.

: Ce "retard" de la voiture électrique est comblé après 40 000 à 50 000 km de route. Au total, son bilan s'avère positif. Sur l'ensemble de sa durée de vie, une voiture électrique roulant en France a un impact carbone deux à trois fois inférieur à celui d'un modèle thermique de même taille. Mais attention : l'intérêt écologique des voitures électriques ne vaut que pour les voitures légères. Selon l'Ademe, il faut que la batterie fasse moins de 60 kWh, soit l'équivalent d'une Peugeot e208 ou une Renault Mégane au maximum, avec des autonomies d'environ 400 km.

: Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la voiture électrique est loin d'être totalement propre. En sortie d'usine, avant même d'avoir roulé, elle présente une empreinte environnementale supérieure à celle d'un véhicule thermique de taille équivalente. En cause : la batterie, qui nécessite des minerais rares (comme le cobalt, le nickel, le graphite, le manganèse ou encore le lithium) dont l'extraction est particulièrement polluantes. "Complément d'enquête", sur France 2, l'avait détaillé en 2020.





: A l'occasion du Mondial de l'automobile de Paris, Emmanuel Macron a annoncé des mesures pour soutenir la voiture électrique. Objectif : deux millions de véhicules électriques produits en France en 2030. J'explique dans cet article pourquoi la voiture électrique n'est pas la solution miracle pour verdir les transports.









(ARNAUD PAILLARD / HANS LUCAS / AFP)



: Bonjour @Maquis. Dans cette actualité difficile, j'ai trouvé une bonne nouvelle et elle nous vient des Etats-Unis, où de nouvelles solidarités se développent. A Atlanta, un supermarché alternatif s'est donné pour mission d'aider la "nouvelle population de pauvres" face à l'inflation record. L'association The Grocery Spot sillonne la Géorgie à la recherche des invendus, qu'elle redistribue dans sa boutique. Chaque jour, près de 500 personnes passent les portes du supermarché, en rupture de stock tous les soirs. Ici on peut mettre des courges butternut, des bananes plantain et de la viande surgelée dans son chariot sans débourser un sou, ou alors pour une somme symbolique.







(Camille CAMDESSUS / AFP)

: Bonjour à vous. On aimerait bien commencer dans la bonne humeur mais les nouvelles sont plutôt pourries ! Quelque chose de positif ou de gai à nous annoncer peut-être ? Merci d’avance et belle journée à toute l’équipe FI

: Sortez couverts. Du Languedoc aux Alpes du nord et au Jura, le temps sera bien pluvieux aujourd'hui. L'Ardèche est par ailleurs placée en vigilance orange pour pluie-inondation. Toutes les prévisions sur notre page dédiée.



Ce matin :







Cet après-midi :





: Au lendemain de l'annonce de la démission de la Première ministre Liz Truss, la campagne pour lui succéder débute. Objectif ? Un nouveau chef de gouvernement au plus tard dans une semaine. Aucun candidat ne s'est encore officiellement lancé, mais parmi les prétendants : l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak, l'actuelle ministre chargée des relations avec le Parlement Penny Mordaunt ou encore l'ex-Premier ministre Boris Johnson.









(EVAN VUCCI / AFP)



: En campagne pour les élections de mi-mandat, Joe Biden a fustigé le parti républicain en l'accusant de vouloir, en cas de victoire aux élections législatives, potentiellement diminuer le soutien financier américain à l'Ukraine. "Ces gens ne comprennent pas. Cela va au-delà de l'Ukraine. C'est l'Europe de l'Est. C'est l'Otan", a lancé le dirigeant démocrate.











(Kyle Mazza / ANADOLU AGENCY / AFP)

: Une purge. Elon Musk a prévu de licencier quasiment 75% des 7 500 employés de Twitter s'il réussit à racheter le réseau social, d'après des informations du Washington Post. Le patron de Tesla a précisé à des investisseurs qu'il entend réduire l'entreprise à quelque 2 000 salariés, selon le quotidien américain. Le multimilliardaire est a priori sur le point de racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars.





: Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont donc affiché une certaine volonté d'apaisement cette nuit à Bruxelles après les tensions qui ont éclaté au grand jour entre Paris et Berlin. "La coopération entre l'Allemagne et la France (...) est intense et fructueuse", a assuré le dirigeant allemand.











(LUDOVIC MARIN / AFP)

: Les Vingt-Sept se sont mis d'accord pour favoriser les achats en commun de gaz à l'échelle de l'UE, avec l'idée qu'ils restent "volontaires" mais couvrent au moins un niveau-cible "obligatoire" de 15% des objectifs de remplissage des stocks de l'UE pour l'hiver 2023. Ils ont également appelé à "accélérer ses négociations" avec des pays producteurs "fiables" comme la Norvège et les Etats-Unis. Les dirigeants demandent par ailleurs un projet précis de mécanisme "temporaire" pour plafonner les prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité.

: "L'unité et la solidarité prévalent. Accord pour travailler à des mesures pour contenir les prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises."



le président du Conseil européen s'est félicité sur Twitter de cet accord. Selon les conclusions diffusées un peu plus tard, les chefs d'Etat et de gouvernement demandent à la Commission de leur soumettre "de façon urgente" des "décisions concrètes" sur un ensemble de mesures, dont des interventions pour dompter la volatilité des cours du gaz.

: Une nuit productive. Les dirigeants des 27 pays membres de l'UE se sont mis d'accord pour "travailler à des mesures" destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie, a annoncé un peu après 2 heures du matin le président du Conseil européen Charles Michel.





: Et on enchaîne dans la bonne humeur avec un point sur l'actualité :



La Première ministre, Elisabeth Borne, a engagé de nouveau hier à l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur la partie recettes du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, au moyen de l'article 49.3 de la Constitution.





#ENERGIE Les dirigeants des 27 pays membres de l'UE se sont mis d'accord cette nuit, pour "travailler à des mesures" destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie, annonce le président du Conseil européen Charles Michel.



• La Première ministre britannique claque la porte. Contestée depuis plusieurs semaines, y compris au sein de sa majorité, Liz Truss a annoncé sa démission. On vous résume les 45 jours tumultueux qu'elle a passés au pouvoir.





L'Ardèche est en vigilance orange pour des risques de pluies et d'inondations. L'alerte court jusqu'à 13 heures.

: Bonjour à toutes et à tous ! Nous sommes vendredi, ce qui est une bonne nouvelle pour la majorité d'entre nous. Pour fêter ça, je vous partage la chanson qui nous reste en tête ce matin avec ma collègue Marie-Adélaïde Scigacz (les Allemands parlent d'"Ohrwurm", de ver d'oreille). Il s'agit de la chanson I Want It That Way des Backstreet Boys. Comme un parfum des années 90...