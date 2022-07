La France et les Émirats arabes unis signent un accord sur l’énergie

Premier enjeu de la visite du président émirati Mohammed Ben Zayed, lundi 18 juillet, à Paris : diversifier les sources d’approvisionnement énergétique. Les Émirats arabes unis ne représentent que 0,2% des importations françaises mais ils peuvent jouer un rôle considérable notamment sur le diesel. Aujourd’hui, 25% du diesel consommé en France provient de la Russie. Une consommation qu’Emmanuel Macron souhaiterait revoir à la baisse.

Augmenter la production de pétrole

En plus du diesel, un accord va être signé, incluant également les énergies renouvelables, le nucléaire et les hydrocarbures. Autre enjeu de cette visite : augmenter la production de pétrole. Et pour cela, il faut également convaincre le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane. À eux deux, ils dirigent les pays ayant la plus grande capacité à augmenter leur production de pétrole.