Transition écologique : les avions de demain seront-ils verts ?

Vendredi 16 juin, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures pour rendre le secteur de l’aéronautique plus propre. Le gouvernement prévoit notamment de tripler son budget pour développer des moteurs plus économes. Quels seront les avions de demain ? Éléments de réponse.

Des appareils au look futuriste capables de voler en réduisant leur impact carbone. Depuis plusieurs mois, Européens et Américains se sont lancés dans une course contre-la-montre. Alors, à quoi ressemblera l’avion de demain ? La première piste de cette mue écologique est le carburant de synthèse, un alternatif au kérosène. Ce biocarburant est composé d’algues, d’huile ou encore de déchets. Certains avions sont aujourd’hui capables de décoller avec un mélange de kérosène et de biocarburant. Seulement, ce carburant de synthèse coûte jusqu’à cinq fois plus cher que le kérosène.



Le développement d’un avion à hydrogène

Alors, certains constructeurs préfèrent miser l’électrique. Un petit avion américain est alimenté par 3 600 kilos de batteries. Un biplace français a une autonomie d’une heure. Un frein pour le développement de cette filière. La troisième option est l’avion à hydrogène. EasyJet, la NASA ou AirBus dépensent des millions pour tenter de commercialiser en premier leur projet, dans les dix ans à venir. Chaque jour, 12 millions de passagers prennent l’avion. Ce transport est responsable à lui seul de 30% des émissions mondiales de CO2.