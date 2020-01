Quatre questions sur le crash d'un Boeing ukrainien en Iran

Terrible catastrophe aérienne en Iran. Environ 170 personnes ont été tuées, mercredi 8 janvier, dans le crash d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines, peu après son décollage de Téhéran en direction de Kiev.

>> Crash d'un Boeing ukrainien en Iran : suivez les derniers développements en direct

Franceinfo résume ce que l'on sait de ce drame.

Parti à 6h12 (3h42 à Paris) de l'aéroport international de Téhéran, le vol PS-752 d'Ukraine International Airlines à destination de Kiev a cessé de transmettre ses données de vol deux minutes plus tard en s'écrasant à environ une dizaine de kilomètres de son point de départ, à proximité de la ville de Parand, selon les données du site Flightradar24.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp