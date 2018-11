Chine : un eldorado pour les pilotes français

Les Chinois ont le goût du voyage et en ont désormais les moyens. Résultat, le marché aérien décolle à vitesse grand V. Aujourd'hui, la Chine compte 59 compagnies aériennes et elle cherche des pilotes désespérément, au point de recruter des Français. Frédéric Lagardaire, 44 ans, est commandant de bord en Chine depuis deux ans et demi. Il travaille à bord d'un Airbus A320, flambant neuf, comme la plupart des avions de la flotte civile. Des commandants de bord expérimentés comme Frédéric, il y en a plus d'un millier, aux côtés de copilotes toujours chinois.

130 000 pilotes sur vingt ans

À ce rythme de croissance du secteur, la Chine devrait embaucher une centaine de pilotes par semaine, pas moins. 130 000 pilotes dans les 20 prochaines années. Les écoles de formation du pays ne suffisent pas à répondre à la demande alors il faut aller chercher ailleurs. Le secteur de l'aérien connait une croissance de 10% chaque année.

Le JT

Les autres sujets du JT