Le "pire accident de l'histoire de l'aviation" a été évité à "quelques mètres" près à San Francisco en 2017, selon un rapport

Des pilotes ont failli poser leur avion par erreur sur une piste où quatre appareils attendaient de décoller, et ont remis les gaz in extremis, conclut l'enquête sur un incident survenu en juillet 2017.

"Seulement quelques mètres d'écart ont empêché que ça ne devienne sans doute le pire accident de l'histoire de l'aviation". Des pilotes d'Air Canada ont frôlé la catastrophe, le 7 juillet 2017, en évitant au dernier moment de se poser sur une piste où quatre autres avions attendaient de décoller, conclut un rapport d'enquête remis vendredi 12 octobre.

Selon ce document, l'Airbus A320 d'Air Canada, qui transportait 140 personnes, avait reçu l'autorisation, peu avant minuit, de se poser sur la piste 28-droite de l'aéroport de San Francisco. Or, les pilotes ont aligné l'appareil sur le taxiway C, une voie parallèle à la piste où se trouvaient quatre avions de ligne en attente de décollage.

"L'avion est descendu à une altitude de 30 mètres au-dessus du sol, survolant le premier avion sur le taxiway. L'équipage de l'avion incriminé a remis les gaz, et l'avion est descendu à une altitude minimale d'environ vingt mètres et a survolé le second appareil sur le taxiway avant de commencer à remonter", explique l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité des transports (NTSB).

Aucun des 135 passagers et 5 membres d'équipage n'a été blessé et l'appareil n'a pas été endommagé.

Les enquêteurs estiment que la "cause probable" de l'incident est le fait que les pilotes se sont trompés de piste, après "une consultation insuffisante des Messages aux navigants aériens" les prévenant de la fermeture de la piste 28-gauche, ce qui a entraîné leur confusion.