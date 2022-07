Vacances : une "sophro rando" pour se détendre sur la Côte d’Opale

Pour tout vacancier sur la Côte d’Opale (Pas-de-Calais et Nord), c’est un rite de passage : l’incontournable sentier de randonnée du cap Gris-Nez. C’est l’un des joyaux de la région. Face à la mer, des marcheurs s’apprêtent à vivre une expérience particulière avec une sophro rando. Au programme, deux heures de marche ponctuées d’exercices de sophrologie.

Allier bienfaits de la marche et de la sophrologie

Florence Pécriaux organise ces randonnées depuis cinq ans. Cette sophrologue et passionnée de marche a vu une évidence dans l’association de ces deux pratiques. "Bien sûr que la marche en soi déjà ça fait du bien. C’est un peu comme si tout était décuplé. Pour moi, ce sont les bienfaits de la nature et de la sophro. Tout se rencontre et ce n’est que du bonheur", estime-t-elle. Le tout dans un paysage spectaculaire : une mer pastel, du sable, des galets et des falaises grises sauvages. Le parcours se termine par dix minutes de méditation assises.