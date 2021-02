Vacances : la SNCF constate un pic de réservations, la montagne et le sud prisés

Le coup d’envoi de ces vacances d’hiver a sonné pour un grand nombre de Français. Et beaucoup s’y sont pris à la dernière minute pour, par exemple, réserver leurs billets de train. Même si ces vacances ont une tonalité particulière en raison de la situation sanitaire, la SNCF a fait le plein. Les voyageurs étaient nombreux du côté de la Gare de Lyon, à Paris.

Plusieurs destinations phares

"On devait partir au Maroc, on a changé d’idée avec tout ce qui s’est passé. C’est un peu compliqué. Nous allons découvrir le ski de randonnée, le biathlon et le snowboard", raconte une femme interrogée. Beaucoup se dirigent vers la montagne ou le sud-est de la France. "J’ai attendu l’annonce du Premier ministre pour bouger, on en avait vraiment envie", explique un autre témoin. La SNCF a constaté une forte hausse des réservations de dernière minute sur les TGV avec 800 000 billets vendus ces dix derniers jours. En plus du Sud, le Pays basque ou la Bretagne sont très prisés.