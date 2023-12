Noël 2023 : les réservations de voyage en baisse mais les Alpes résistent, selon une étude

Les Français seront moins nombreux à partir en voyage ce Noël. Selon une étude menée par Particulier à Particulier publiée ce mercredi, les réservations diminuent de 8,6% cette année par rapport à 2022. Les Alpes et les destinations ensoleillées restent les plus privilégiées.

Les Français réduisent leur budget vacances pour ce Noël 2023. C'est le bilan dressé par le site internet "Particulier à Particulier", dans une étude publiée mardi 19 décembre. Les réservations, réalisées entre le 1er septembre et le 15 décembre, ont chuté de 8,6% par rapport à Noël 2022. C'est le "résultat des tensions budgétaires dues à une inflation en hausse", indique l'étude. Toutes les destinations sont concernées par cette baisse : -31,1% pour les réservations en ville, -18,4% en bord de mer, -20,4% dans les Outre-mer et -12,1% à la campagne.

Dans ce contexte de baisse de pouvoir d'achat, les Français favorisent également les départs de dernière minute, "synonymes de bons plans". "Cette manière de prévoir est d'ailleurs facilitée par le développement du télétravail, qui permet des départs un peu moins anticipés", souligne l'étude. Pour preuve, les réservations ont bondi de 16% en ce mois de décembre 2023 par rapport à celui de 2022. Seules deux destinations résistent à cette tendance de baisse : les Alpes et le sud de l'Europe, notamment l'Espagne avec respectivement une hausse des demandes de 11,4 et 22,9%.

Les grands domaines alpins plébiscités

Pendant ces vacances de Noël, plus d'un Français sur deux se rendra à la montagne. 70% de ces réservations sont ainsi faites dans les Alpes. Cette tendance tranche avec le contexte d'inflation, les séjours à la montagne supposant "l'achat de forfait de remontées mécaniques et la location du matériel". Mais alors que tous les massifs français accusent un recul, avec -19,2% de demandes à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées ou encore -26,3% à Super Besse dans le Puy-de-Dôme, les stations alpines sont largement plébiscitées.

Et ce sont les grands domaines qui séduisent davantage. En tête, on trouve le domaine des Sybelles (+73,8% de demandes par rapport à 2022), Serre-Chevalier (+48,6%) ou encore les Deux-Alpes (+36,7%). Délaissés pendant le Covid, ces domaines sont situés plus haut en altitude et bénéficient d'équipements permettant de garantir un niveau d'enneigement plus certain, même artificiel si nécessaire.

Les Français en quête de soleil et de farniente, eux, boudent l'Hexagone. L'automne et les multiples épisodes d'inondations qui ont marqué le pays ces dernières semaines n'ont pas aidé. Conséquence : les demandes de séjours à l'étranger bondissent ce Noël de 32,2%. Le sud de l'Europe semble donc plus sûr pour garantir un séjour ensoleillé, l'Espagne en tête.