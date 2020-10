Escalade : Kalymnos, le paradis des grimpeurs

Kalymnos est le pays des hommes-araignées, accrochés à des falaises vertigineuses ou suspendus dans le vide avec la mer Égée comme seul horizon. Il y a 40 ans, le sport était réservé à quelques amateurs de sensation forte. Aujourd'hui, 50 millions de personnes pratiquent l'escalade à travers le monde. Aucun sport n'a connu une telle ascension en si peu de temps. "Il y a l'aspect souplesse, l'aspect décision, l'aspect 'résoudre un problème' : on a le rocher devant soi, on ne sait pas où passer et il faut trouver la solution", résume Jean-Marie Bettems, un grimpeur en stage, dans l'édition du 20 Heures du lundi 19 octobre.

Une source de revenus bienvenue

Les femmes représentent un tiers des nouveaux adeptes. Le sport s'est détaché de son image de casse-cou inconscient des risques. Sans l'escalade, Kalymnos serait une île déserte. Elle cumule les difficultés : trop loin de l'Europe, et trop près de la Turquie qui multiplie les incursions dans les zones de pêche. La cueillette des éponges de mer, principale activité économique de l'île, est de plus en plus difficile à cause de la concurrence turque et de la raréfaction de l'espèce.