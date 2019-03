Prenez soin de vous. Mettez-vous à l'escalade

Des jeunes font de l'escalade à Pralognan-la-Vanoise (Savoie). (JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)

L'escalade est l’un des quatre nouveaux sports proposés par les organisateurs des JO de Paris 2024. L'occasion de se pencher sur les bienfaits de cette discipline.

En plein air sur une falaise, ou en salle sur un mur artificiel, l’escalade est un excellent moyen de couper avec le stress et les soucis du quotidien. L’escalade est un sport qui se pratique autant avec la tête qu’avec le corps, et c’est l’un de ses grands atouts selon Daniel Du Lac, ancien champion de France et d’Europe, et aujourd’hui entraîneur de l’équipe nationale de bloc (le bloc est l'une des disciplines de l'escalade, celle qu'on pratique à Fontainebleau sur des rochers de quelques mètres de hauteur).

Un sport accessible à tous dès quatre ans

Il y a des voies pour tous les niveaux. D’ailleurs, la première qualité selon Daniel Du Lac, n’est pas d’avoir un certain physique, mais d’être curieux ! Il faut en effet apprendre à se déplacer verticalement, non plus sur deux, mais quatre appuis : les jambes d'abord pour se hisser, puis les bras pour stabiliser. Les femmes qui ont moins de force dans les bras, le comprennent plus vite et progressent du coup plus vite.

Les premières fois, vous pouvez louer le matériel : chaussons et baudrier. Il faut compter ensuite 50 euros pour une paire de chaussons. Choisissez-les un peu serrés, sans avoir mal aux pieds, pour avoir une meilleure adhérence.

Commencez par des voies faciles

C’est le conseil de Daniel Du Lac pour apprivoiser la peur de la chute, car même à trois mètres du sol avec des gros matelas en-dessous, le vide peut être impressionnant. Il faut donc s’habituer à la hauteur et puis prendre confiance dans la personne qui vous assure. C'est elle qui vous empêchera de tomber en retenant la corde qui vous relie à votre baudrier.

Une tribu bienveillante

Les deux gros avantages de l'escalade sont de pouvoir être pratiquée partout et avec qui vous voulez. Il existe des forums sur Facebook ou des plateformes comme Verti-call pour trouver des partenaires avec qui grimper. C’est un peu comme une tribu. Chacun donne des conseils et c’est bienveillant.



Il y a des falaises partout et 1 200 clubs en France. Pour trouver le plus proche de chez vous, consultez le site de la FFME, la fédération française de montagne et d'escalade.