Projet solidaire : des lycéens français en Inde

Des lycéens de Saumur (Maine-et-Loire) récoltent des fonds depuis deux ans. Le but ? Sauver une école dans l’une des villes les plus pauvres du nord-ouest de l’Inde. C’est avec émotion qu’ils ont fait le voyage et découvert l’établissement reconstruit grâce à eux.

Le voyage est prévu depuis des mois. Dans le nord-ouest de l’Inde, les lycéens vont visiter l’école pour enfants défavorisés qu’ils ont permis de rénover en récoltant de l’argent pendant deux ans. La seule salle de classe fait vingt mètres carrés, elle était complètement délabrée avant la rénovation. "Ça a permis de refaire un petit peu les plafonds les peintures au mur, on a permis d’installer l’électricité dans les bâtiments", explique Nathalie Bozec, la professeure d’anglais qui a supervisé le projet. La ville est l’une des plus pauvres de la région et un enfant sur trois ne sait ni lire ni écrire.

3 600 euros récoltés en deux ans

Quelques moments d’échanges entre les enfants indiens et les lycéens français et beaucoup d’émotion pour Léna Pearson, 17 ans. "On se rend compte qu’on offre une chance aux enfants d’avoir un meilleur avenir parce qu’ils ont de meilleures conditions pour apprendre et ça, je trouve que c’est beaucoup pour eux", confie-t-elle, les larmes aux yeux. Les lycéens ont récolté plus de 3 600 euros grâce aux activités payantes organisées dans leur établissement (soirées loto, théâtre, jeux de piste…).

Le voyage des lycéens est aussi pour eux l’occasion de découvrir la culture de l’Inde, comme le palais des vents de Jaipur construit à la fin du XVIIIe siècle. Ils vivent ce voyage avec des correspondants indiens comme Eugénie qui est hébergée chez Shraïa. Elle est accueillie dans sa famille de onze personnes ou cohabitent enfants, parents et grands-parents. "C’est le seul moment où je peux vraiment vivre ça, c’est incroyable." Avant le départ, une soirée dansante a été organisée par les correspondants indiens, tenue traditionnelle exigée !