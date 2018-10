VIDEO. Découvrez les premières images de Claverina, l'ourse slovène relâchée dans les Pyrénées

Après un vol en hélicoptère, la libération. Jeudi 4 octobre, aux alentours de 9 heures, Claverina, une ourse slovène a été relachée dans les montagnes du Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur la vidéo, on peut voir l'atterrisage de la cage contenant l'animal et sa libération dans la nature. Vendredi 5 octobre, une deuxième ourse a aussi été réintroduite.

"Bienvenue à Claverina et Sorita qui foulent aujourd’hui pour la première fois les terres béarnaises et redonnent ainsi un avenir à la survie de l’ours des Pyrénées", s'est félicité le ministre de la Transition écologique, sur Twitter. Le ministre de l'Ecologie, François de Rugy, avait annoncé leur réintroduction prochaine lors d'un déplacement à Pau (Pyrénées-Atlantiques) le 20 septembre dernier. Ce projet de réintroduction d'ours s'inscrit dans le cadre d'un "plan ours" lancé en mai par l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot.