Russie : à cause d'une pénurie de saumons, des ours affamés ont élu domicile sur un circuit touristique

Ils ont élu domicile dans la réserve naturelle de Kronotski, à l'extrême est de la Russie. Cette année, 70 ours affamés se sont rassemblés le long de la rivière, et ce comportement n'est pas dans leurs habitudes. "Il y a très peu d'endroits où les ours peuvent se nourrir. Et cette année, il n'y en plus du tout. Parce que les saumons qui viennent ici habituellement ont pondu ailleurs dans le lac, en profondeur, alors que les ours chassent dans les rivières où l'eau est basse", indique Pyotr Shpilyonok, porte-parole de la réserve naturelle de Kronotski.

Des animaux affamés dangereux

La faim rend les animaux agressifs, ils se battent entre eux, comme en témoignent des images enregistrées sur place. Par mesure de sécurité, un circuit touristique a été fermé dans ce lieu très fréquenté en attendant de trouver une solution à la pénurie de saumons.