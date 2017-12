Noël : des artisans au service des produits d'excellence

Des artisans au service de l'excellence, et quelques-uns des produits qui composent un menu idéal. Sur la table de Noël, la reine, c'est l'huître. Pour Bruno Gauvain, écailler à Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime), elle est incontournable. Meilleur ouvrier de France en 2007, il travaille dans un food-truck pour une grande maison ostréicole. Une façon de partager son art. "Elle a un petit goût de noisette en fin de bouche, ce petit goût sucré, et puis cette longueur en bouche. Dans une demi-heure, j'aurai encore ce merveilleux goût dans la bouche". Une saveur unique, et une clientèle conquise. "Elles ont de la couleur, une harmonie, c'est de la peinture, c'est de l'artisanat, là", s'émerveille un client.

La boucherie, "le JouéClub des adultes"

Pour le plat principal, direction Nancy (Meurthe-et-Moselle), dans le fief de l'excellence. Dans cette boucherie, boudin blanc aux truffes, rosbif fourré au foie gras ou viande séchée. Alexandre Polmard, 28 ans, est boucher-éleveur. Et pour lui, la période est propice à la fantaisie : "En boucherie, c'est quand même quelque chose d'un peu magique, parce que les clients viennent, et j'ai l'habitude de dire que c'est 'le JouéClub des adultes' ici, donc les gens viennent avec des étoiles plein les yeux, repartent avec des produits, et vont faire partager à leur famille des mets extraordinaires", analyse-t-il.

