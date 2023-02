Bouches-du-Rhône : le spectacle matinal des grues cendrées au Marais du Vigueirat

C. Azzopardi, S. Accarias, R. Fiorucci, M. Lesaffre, A. d'Abrigeon

Direction la Camargue pour le spectacle majestueux des grues cendrées, qui passent l'hiver dans les marais. Des guides proposent d'aller à leur rencontre au lever du soleil, au moment où elles déploient leurs ailes pour se mettre en mouvement.

Le jour se lève sur les marais de Camargue. Un petit groupe d'observateurs s'est réveillé en pleine nuit, pour être là à temps. Chaque matin, des milliers de grues cendrées se mettent en vol. Ces grandes voyageuses font escale ici depuis quelques années seulement. "Il y a deux grandes voies de migration pour les grues. Il y a eu des changements dans ces voies, qui ont fait qu'elles passent plus par la Camargue", explique Marie Pfister, guide naturaliste au Marais du Vigueirat.

Les grues à la recherche de nourriture

David Gryzb, directeur du marais du Vigueirat, a beau connaitre les lieux comme sa poche, il est toujours aussi ému par le spectacle. "C'est magnifique, c'est le vivant qui nous entoure. (…) On ne prend jamais assez de temps pour l'observer", confie-t-il. Au loin, les montagnes naissantes se teignent de rose, et le cri des oiseaux devient assourdissant durant de longues minutes. Les grues partent à la recherche de nourriture et rentrent dans leurs abris le soir, dans le marais camarguais.