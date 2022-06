Bac 2022 : les 186 200 candidats de la filière professionnelle entament leurs épreuves écrites aujourd'hui

Les épreuves du bac professionnel 2022 débutent mardi par le français et l'histoire-géographie et s'échelonneront jusqu'au 24 juin.

Les élèves de terminale de la filière professionnelle ouvrent le bal des épreuves écrites du baccalauréat, mardi 14 juin. "À toutes les candidates et candidats qui se présentent au CAP et au baccalauréat professionnel et débutent aujourd’hui leurs épreuves, j’adresse tous mes vœux de réussite !", écrit sur Twitter le ministre de l'Education, Pap Ndiaye. Les épreuves du bac professionnel 2022, qui concernent 186 200 élèves, débutent mardi par le français et l'histoire-géographie et s'échelonneront jusqu'au 24 juin.

Mercredi, ce sont les 381 221 élèves de la filière générale qui commenceront à plancher sur les épreuves finales du baccalauréat. Ils débuteront par la traditionnelle épreuve de philosophie, qui se tiendra cette année dans un contexte de fortes chaleurs sur la France hexagonale. Au total, 709 399 candidats se présentent au bac cette année.