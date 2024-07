Pour la première fois, un rhinocéros blanc naît au zoo de Montpellier

Carnet rose. Un rhinocéros blanc est né au zoo de Montpellier (Hérault) le 20 juillet, une première pour ce parc animalier, ont annoncé mercredi 24 juillet les autorités municipales et le zoo. "Nola, femelle âgée de 8 ans et demi, et Troy, mâle de 13 ans et demi, s'étaient accouplés il y a plus d'un an et toute l'équipe était aux petits soins pour suivre de près cette gestation incroyable", ont précisé la municipalité et la direction du zoo de Lunaret.

"Le rhinocéros blanc est une espèce en voie d'extinction, c'est dire si cette naissance était très attendue !", s'est réjoui le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, soulignant que "d'importants travaux ont été réalisés depuis fin 2022 pour transformer l'enclos et améliorer la qualité de vie des animaux", avec notamment un "espace dédié pour la mise-bas".

🎉La Ville & le Zoo de Montpellier ont l'immense joie de vous annoncer trois naissances :

🦏 Un rhinocéros blanc, né le 20 juillet

🐦 Un casoar à casque, né le 10 juillet

🥰 Un coendou, né le 23 juin



Toutes nos félicitations aux membres du Zoo 🥰



👉 https://t.co/lRtNkRmc5d pic.twitter.com/uWv9X8si41 — Ville de Montpellier (@montpellier_) July 24, 2024

Les rhinocéros modernes parcourent la planète depuis 26 millions d'années et on estime que plus d'un million d'entre eux vivaient encore à l'état sauvage au milieu du XIXe siècle. Ils ont très peu de prédateurs naturels mais ils ont été décimés par le braconnage depuis les années 1970. L'Afrique du Sud abrite près de 80% de la population mondiale de rhinocéros blancs, estimée aujourd'hui à moins de 13 000 spécimens.