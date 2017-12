Etats-Unis : les photos d'une biche et de ses faons débarquant dans un magasin amusent les internautes

Lori Jones ne s'attendait pas à voir toute une famille de cervidés débarquer dans son magasin. Début décembre, elle s'active dans sa boutique de nourriture située au pied des montagnes Rocheuses, à Fort Collins, dans le Colorado, lorsqu'elle aperçoit soudainement une biche dans l'encadrement de la porte.

Deer family go shopping



Image credits: Lori Joneshttps://t.co/29cQZIZNZ5 pic.twitter.com/QPtmxH0he4 — Fiona Lang (@fiona_lang) 15 décembre 2017

L'animal fait une pause devant le présentoir de lunettes de soleil et contemple les frites. Lori Jones reconduit ensuite la biche égarée dans la forêt, après avoir pris quelques photos. "C'était hilarant", raconte l'Américaine au site The Dodo, Je n'en pouvais plus de rire."

"Do I really need sunglasses?" This deer (probably) (Photo courtesy Lori Jones) https://t.co/BotFDVffNo pic.twitter.com/w8PZcG0vYD — 9NEWS Denver (@9NEWS) 12 décembre 2017

"Les enfants attendaient au niveau de la porte"

Lori Jones n'est pas au bout de ses surprises puisque 30 minutes plus tard, la biche revient avec toute sa famille dans le magasin. "J'étais dans l'arrière-boutique en train de faire l'inventaire, et je la trouve là en sortant. Cette fois avec ses jumeaux et un faon qu'elle a adopté", détaille-t-elle.

Deer family go shopping



Image credits: Lori Joneshttps://t.co/29cQZIZNZ5 pic.twitter.com/QPtmxH0he4 — Fiona Lang (@fiona_lang) 15 décembre 2017

"Les enfants attendaient au niveau de la porte, l'air de dire 'on peut rentrer aussi ?' J'ai dit 'non'. C'était trop drôle", s'amuse-t-elle encore. Elle finit par ramener toute la troupe dans les bois en l'attirant à l'aide de gâteaux. Comme elle le souligne, il est préférable de ne pas nourrir ces animaux afin qu'ils restent sauvages.

L'histoire et surtout les clichés de la famille de cervidés, ont depuis fait le tour des réseaux sociaux. En France, les internautes n'ont pas manqué de détourner les photos en faisant parler l'animal.

- Bonjour on a perdu notre ballon, on pense qu'il est ici.

- Euh... J'ai rien vu perso mais ... vous êtes des biches, qu'est ce que vous foutez avec un ballon ?

- Bah un biche-volley gros !

- Ah ! pic.twitter.com/7I10cO6B8r — 6clopes (@6_clopes) 21 décembre 2017

Bonjour, alors ça serait pour acheter un pied de biche svp pic.twitter.com/evEJtWmjvM — Babou (@bvssteel) 21 décembre 2017