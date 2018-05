Environnement : les "poubelles de la mer" arrivent en France

Cette poubelle immergée engloutit tout ce qui flotte. Elle s'appelle "Seabin" (poubelle de la mer, en anglais) et elle vient d'Australie. Elle est testée à la Grande-Motte (Hérault) depuis novembre 2017. "Les déchets s'agglutinent à certains endroits du port donc je pense que ce projet est tout à fait concret et doit permettre à terme d'améliorer la qualité de l'eau", estime un habitant de la ville.

Bientôt à Marseille et Paris

Son prix est de 3 300 euros. "Ce n'est pas qu'un produit, c'est aussi une vraie démarche pour essayer de sensibiliser encore plus les jeunes générations. Elles le sont déjà, mais il faut essayer de bien utiliser ce produit pour faire de l'éducation", assure Éric Pallier, directeur des ports de la Grande-Motte. La ville de Marseille l'utilise depuis mai 2018 et Paris devrait en adopter six d'ici l'été.