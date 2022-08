Béluga égaré dans la Seine : le cétacé est mort lors de son transport vers Ouistreham, annonce la préfecture du Calvados

Le béluga qui s'était égaré dans la Seine est mort au cours de l'opération de secours qui visait à le relâcher en mer, a annoncé la préfecture du Calvados mercredi 10 août. "Au cours du voyage [entre l'Eure et Ouistreham], les vétérinaires ont constaté une dégradation de son état, et notamment de ses fonctions respiratoires, a expliqué une vétérinaire du Sdis dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de la préfecture. La souffrance était évidente (...) et donc il a fallu procéder à l'euthanasie."

— Préfet du Calvados (@Prefet14) August 10, 2022

Le béluga avait été sorti de l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne (Eure), où il était depuis plusieurs jours, dans la nuit de mardi à mercredi. Un bilan de santé avait "confirmé la maigreur de l’animal", qui refusait de s'alimenter, "mais ne [permettait] pas d'en déterminer la cause", selon la préfecture de l'Eure. Pour les vétérinaires, son état augurait "d'un mauvais pronostic vital".