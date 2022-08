Le béluga égaré dans la Seine a été sorti de l'eau et a passé des examens pour déterminer s'il peut être transporté vers la mer

Le béluga qui était égaré dans la Seine depuis une semaine a été sorti de l'écluse de Saint-Pierre-la Garenne (Eure), dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 août. "Nous attendons les résultats de la prise de sang et des échographies, et en fonction des résultats la décision sera prise s'il doit ou non prendre la route vers la mer", a déclaré la sous-préfète d'Evreux, à l'issue de cette première étape de cette opération "hors norme" pour tenter de le secourir. Si son état le permet, il doit être transporté par camion réfrigéré jusqu'à Ouistreham (Calvados), où il restera trois jours dans un bassin d'eau de mer avant d'être relâché en haute mer.